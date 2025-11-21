Власти Финляндии задумались о восстановлении болот на границе с Россией. Речь идёт о так называемых «болотных ловушках» информирует портал Yle.
Так, экс-начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери считает, что средства на восстановление болот должен выделить Североатлантический альянс.
«Если бы расходы на восстановление болот были бы признаны расходами на оборону, деньги, несомненно, нашлись бы», — сказал он.
По словам Товери, восстановления требуют порядка 100 тысяч гектаров болот на границе Лапландии и Мурманской области. Сейчас этот участок болот находится в таком состоянии, что по нему «могут проехать танки», заявил он.
Напомним, летом Финляндия начала возводить на границе с РФ 200-километровый забор, усеянный камерами и датчиками движения.
Это спровоцировало рост числа нарушений: желание туристов поближе увидеть забор приводит к незаконным переходам в закрытую приграничную зону.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что инициатором разрушения взаимовыгодных отношений между Россией и Финляндией стало руководство Хельсинки.