Уолтц: США готовы ввести новые санкции против России

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы ввести дополнительные экономические санкции против России и продолжат предоставлять вооружение для Украины. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности всемирной организации по украинской тематике.