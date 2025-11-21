Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва не видит желания Киева сесть за стол переговоров, заявил Небензя

Небензя: Москва не видит подлинного желания Киева сесть за стол переговоров.

Источник: AP 2024

ООН, 21 ноя — РИА Новости. Россия не видит подлинного желания Киева сесть за стол переговоров с целью обсудить ключевые положения решения кризиса, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

«Подлинного желания Киева сесть за стол переговоров для того, чтобы обсудить ключевые аспекты решения украинского кризиса, мы не видим», — сообщил он на заседании Совбеза ООН по Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле.

Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше