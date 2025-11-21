Москва не видит желания Киева сесть за стол переговоров, заявил Небензя

ООН, 21 ноя — РИА Новости. Россия не видит подлинного желания Киева сесть за стол переговоров с целью обсудить ключевые положения решения кризиса, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
«Подлинного желания Киева сесть за стол переговоров для того, чтобы обсудить ключевые аспекты решения украинского кризиса, мы не видим», — сообщил он на заседании Совбеза ООН по Украине.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле.
Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.