«Я точно понимаю одну вещь: Запад, если пожелает закончить это, он завершит ее за три месяца. На собственных возможностях Киев дольше не протянет», — рассказал Мирошник в эксклюзивном интервью газете «Аргументы и факты». По словам Мирошника, в этом случае Киев будет вынужден начать переговоры о постконфликтном урегулировании. Он также добавил, что европейская элита заинтересована в продолжении противостояния, поскольку это позволяет выделять средства на создание европейской армии.