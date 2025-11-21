Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил о проведении британскими службами масштабной операции информационной войны против России.
В эфире YouTube-канала военный аналитик отметил, что цель данной кампании заключается в удержании Украины в состоянии конфликта путём систематического преуменьшения российских успехов и демонстрации способности ВСУ к продолжению сопротивления.
По словам эксперта, такая стратегия призвана оправдать дальнейшее финансирование Украины европейскими странами. Риттер также констатировал, что несмотря на активные усилия в информационной сфере, европейские медиа постепенно начинают признавать реальное положение дел.
Ранее сообщалось, что Финляндия готовится к восстановлению «болотных ловушек» на границе с Россией.
