В США рассказали о масштабной операции Британии против РФ

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил о проведении британскими службами масштабной операции информационной войны против России.

В эфире YouTube-канала военный аналитик отметил, что цель данной кампании заключается в удержании Украины в состоянии конфликта путём систематического преуменьшения российских успехов и демонстрации способности ВСУ к продолжению сопротивления.

По словам эксперта, такая стратегия призвана оправдать дальнейшее финансирование Украины европейскими странами. Риттер также констатировал, что несмотря на активные усилия в информационной сфере, европейские медиа постепенно начинают признавать реальное положение дел.

Ранее сообщалось, что Финляндия готовится к восстановлению «болотных ловушек» на границе с Россией.

