Зеленский согласился сотрудничать с США по мирному плану Трампа

Владимир Зеленский заявил, что готов работать с США над предложенным администрацией Дональда Трампа планом урегулирования. Документ, копию которого украинскому лидеру передал министр армии США Дэниел Дрисколл, включает территориальные, военные и экономические положения. В ЕС подчеркивают, что не участвовали в разработке этого плана.
После переговоров с министром армии США Дэниелом Дрисколлом президент Украины Владимир Зеленский заявил ему, что он готов работать с Белым домом над предложенным Вашингтоном планом по установлению мира на Украине. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники среди украинских и американских официальных лиц.
В публикации отмечается, что Дрисколл представил Зеленскому письменную копию плана, с которой он ознакомился и «был настроен более примирительно», чем ранее.
«Было принято решение попытаться работать над этим вместе, чтобы сделать мир возможным», — сказал украинский чиновник.
В свою очередь, американский чиновник заявил Axios, что «администрация Трампа поступает ответственно и ищет способы положить конец конфликту на Украине». Эта информация совпадает с официальным заявлением самого Зеленского.
«Сегодня во время встречи с министром Сухопутных войск США Дэниэлом Дрисколлом говорили о вариантах достижения настоящего мира, этапности работы и форматах диалога, а также новых импульсах для дипломатии. Наши команды Украины и США будут работать над пунктами плана для окончания войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе», — заявил он.
При этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ни один представитель ЕС не участвовал в разработке плана Трампа по урегулированию конфликта — либо же об этом ей ничего не известно. На 21 ноября госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назначил переговоры с европейскими представителями относительно предложенного соглашения.
О чем говорится в плане Трампа.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале ~пункты мирного плана~. В нем можно выделить несколько основных разделов. Точность изложенного не подтверждена.
Территориальные вопросы.
* Крым и Донбасс признаются де-факто российскими, граница в Херсонской и Запорожской областях «замораживается» по линии столкновения;
Военные договоренности.
* НАТО не размещает войска на Украине;
Экономика и финансы.
* США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины, который будет включать $100 млрд замороженных российских активов, еще $100 млрд Европа добавит со своей стороны;
Санкции.
* С России будут постепенно сняты существующие санкции;
Гарантии.
* Соглашение юридически обязательно для всех сторон;
В беседе с газетой «Взгляд» политолог Алексей Нечаев высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к реальному диалогу с Россией, а его резкое изменение риторики — это попытка отвлечь внимание от коррупционного скандала. По его словам, в искренность Зеленского не верят и США, однако для Вашингтона это «окно возможностей», чтобы навязать Киеву свою версию мирного соглашения.
Политолог Александр Асафов в комментарии для «Царьграда» отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в возобновлении мирных переговоров по решению украинского конфликта, поскольку в перспективе это «еще одна медаль в копилку прекращенных конфликтов Трампом».