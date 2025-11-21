Посольство США: в конфликте на Украине настал переломный момент в сторону мира

«Сегодня мы с министром армии США Дэном Дрисколлом провели чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством. Все разделяют видение президента Трампа о прекращении этого конфликта. Наконец, ситуация меняется в пользу мира», — говорится в заявлении дипломата, который приводят РИА Новости.