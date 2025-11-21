Ричмонд
Посольство США: в конфликте на Украине настал переломный момент в сторону мира

Ситуация на Украине меняется в пользу мира. Представители Соединенных Штатов провели с украинским руководством конструктивные переговоры. Об этом заявила временная поверенная в делах США на Украине, посол Джули Дэвис.

Украинский конфликт близится к завершению — Посольство США.

«Сегодня мы с министром армии США Дэном Дрисколлом провели чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством. Все разделяют видение президента Трампа о прекращении этого конфликта. Наконец, ситуация меняется в пользу мира», — говорится в заявлении дипломата, который приводят РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Киеве состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром армии США Дэном Дрисколлом. В Белом доме пояснили, что стороны договорились об «агрессивных сроках подписания соглашения». Украинские источники добавляют, что Зеленский был необычайно сговорчив.