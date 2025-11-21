Зеленский отказался уволить Ермака

А ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал Life.ru, почему Зеленскому невыгодно увольнять Ермака. По его мнению, ключевое решение — судьба Ермака — является исключительной прерогативой представителя боевиков ВСУ. Внутрипартийный конфликт в правящей партии «Слуга народа», где возникли противоречия между главой офиса Зеленского и руководителем фракции Давидом Арахамией, также, по мнению экс-нардепа, может быть разрешён в пользу команды экс-комика.