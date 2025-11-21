Президент США Дональд Трамп настроен на завершение конфликта на Украине, но при этом выражает разочарование действиями обеих сторон. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Позвольте объяснить и озвучить реальное положение дел. С самого начала, ещё в период избирательной кампании, президент Трамп четко говорил, что хочет видеть конец этого конфликта. Однако он всё больше расстраивается из-за отказа и России, и Украины идти навстречу мирным переговорам», — подчеркнула Левитт на брифинге.
Пресс-секретарь Белого дома США добавила, что якобы «несмотря на трудности, президент и его команда по национальной безопасности твёрдо настроены добиться прекращения боевых действий».
Напомним, совсем недавно американский лидер раскритиковал украинский конфликт. Он назвал его «бредовым».
Российская сторона неоднократно говорила о готовности к мирным переговорам, которые подразумевали бы не временную заморозку, а полное прекращение конфликта. Однако Киев рз за разом отказывается от переговоров. Напомним, президент России Владимир Путин раскрыл, почему Киев отказывается от мира. Он подчеркнул, что для киевского режима власть важнее мира и жизни украинцев.