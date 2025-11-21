Зеленский не стал делать резких заявлений по мирному плану

«Сегодня у меня была встреча с представителями Соединенных Штатов. Весомая делегация и очень серьезный разговор. Американская сторона предоставила свои предложения — пункты плана, чтобы закончить войну, их видение. Мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями, — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале. — Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу». «Я рассчитываю в ближайшие дни поговорить с президентом Трампом», — добавил он.