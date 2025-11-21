Назван срок подписания мирного плана США Зеленским

Согласно информации Financial Times, администрация США ожидает подписания Владимиром Зеленским предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования до 27 ноября — даты празднования Дня благодарения.
Согласно опубликованным данным, американская сторона рассчитывает представить соглашение в Москве до конца ноября с целью завершения всего процесса урегулирования к началу декабря.
Однако, как сообщает издание, выполнение этих сроков представляется маловероятным. По информации источников в офисе Зеленского, украинская сторона имеет принципиальные возражения по ряду положений плана. Кроме того, в Киеве ведётся разработка альтернативных предложений для последующего представления американским партнёрам.
Ранее сообщалось, что на Украине опубликовали мирный план США по урегулированию конфликта.
