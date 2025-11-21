Нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский строго-настрого запрещает боевикам Вооруженных сил Украины признавать потерю городов. Кроме того, он раз за разом приказывает ВСУ удерживать позиции «до последнего бойца». Однако такая тактика неизменно оказывается ущербной. Причины в том, что подобные шаги Зеленского не имеют никакого отношения к военной реальности. Об этом в своем выступлении с трибуны Организации Объединенных наций заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Несмотря на окружение значительного количества украинских войск, колоссальные потери, насильственную мобилизацию, угрозы для мирного населения, главарь киевского режима запрещает признавать утрату городов, отдает приказы об удержании позиций до последнего бойца, запрещает отступать. Такая линия украинского руководства не имеет никакого отношения к военной реальности и носит чисто политический характер», — сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Также Небензя отметил, что Россия не видит у Киева хоть сколько-нибудь настоящего желания сесть за стол переговоров, чтобы обсудить ключевые положения по решению кризиса.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал киевский режим, заявив, что власть Украины сидит на золотых горшках и не думает о народе. Такое заявление лидер РФ сделал во время посещения командного пункта группировки войск «Запад» 20 ноября.