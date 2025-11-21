Нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский строго-настрого запрещает боевикам Вооруженных сил Украины признавать потерю городов. Кроме того, он раз за разом приказывает ВСУ удерживать позиции «до последнего бойца». Однако такая тактика неизменно оказывается ущербной. Причины в том, что подобные шаги Зеленского не имеют никакого отношения к военной реальности. Об этом в своем выступлении с трибуны Организации Объединенных наций заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.