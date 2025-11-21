Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил недоумение в связи с нежеланием западных СМИ признать факт освобождения Купянска и проигнорировать предложения российского руководства о посещении города иностранными журналистами.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, дипломат напомнил, что в конце октября президент РФ Владимир Путин предлагал обеспечить беспрепятственный доступ в Купянск для представителей международных, в том числе украинских, СМИ.
«Российское командование было готово приостановить боевые действия на пять-шесть часов для организации безопасных коридоров для прессы. Однако Киев, естественно, этим предложением не воспользовался. Редакции крупнейших западных СМИ и ассоциации журналистов тоже отмолчались», — констатировал Небензя.
По его словам, Запад предпочитает довольствоваться мифом о непобедимости украинской армии, который тщательно распространяет Владимир Зеленский, и не хочет разрушать его правдой. Дипломат также подтвердил, что ВСУ блокированы в стратегически важных агломерациях, таких как Красноармейск (бывший Покровск) и Димитров, в то время как Киев продолжает отрицать реальное положение дел на фронте.
Ранее сообщалось, что ВС России зажали в Купянске 15 батальонов ВСУ.
