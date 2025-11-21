«Впечатляющий темп»: посольство США прокомментировало обсуждение мира на Украине

В то же время постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не видит у Киева искреннего желания садиться за стол переговоров для обсуждения ключевых вопросов кризиса. Он также отметил, что ещё летом украинская сторона прекратила отвечать на российские предложения по гуманитарным и военным вопросам.