«Впечатляющий темп»: посольство США прокомментировало обсуждение мира на Украине

В посольстве США на Украине заявили, что ситуация движется в сторону мира.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине «заметно ускорились». Об этом заявила временная поверенная США на Украине Джули Дэвис в своем посте в социальной сети X.

«За последние 36 часов произошел впечатляющий темп переговоров по завершению конфликта», — подчеркнула Дэвис.

По её словам, сейчас ситуация «наконец складывается в пользу мира».

Накануне американские СМИ раскрыли новые подробности мирного плана по Украине, который, как утверждают их источники, Вашингтон предлагает главарю киевского режима Владимиру Зеленскому.

В то же время постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не видит у Киева искреннего желания садиться за стол переговоров для обсуждения ключевых вопросов кризиса. Он также отметил, что ещё летом украинская сторона прекратила отвечать на российские предложения по гуманитарным и военным вопросам.

