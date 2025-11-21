Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине «заметно ускорились». Об этом заявила временная поверенная США на Украине Джули Дэвис в своем посте в социальной сети X.
«За последние 36 часов произошел впечатляющий темп переговоров по завершению конфликта», — подчеркнула Дэвис.
По её словам, сейчас ситуация «наконец складывается в пользу мира».
Накануне американские СМИ раскрыли новые подробности мирного плана по Украине, который, как утверждают их источники, Вашингтон предлагает главарю киевского режима Владимиру Зеленскому.
В то же время постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не видит у Киева искреннего желания садиться за стол переговоров для обсуждения ключевых вопросов кризиса. Он также отметил, что ещё летом украинская сторона прекратила отвечать на российские предложения по гуманитарным и военным вопросам.