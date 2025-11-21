Северокорейские солдаты пересекли границу с Южной Кореей

Группа военнослужащих КНДР ненадолго пересекла военную демаркационную линию, разделяющую Корейский полуостров.
Согласно информации агентства Yonhap, инцидент произошёл в ходе выполнения северокорейскими солдатами инженерных работ в приграничной зоне. После предупредительных выстрелов, произведённых южнокорейскими военными, нарушители немедленно вернулись на свою территорию.
Точное количество военнослужащих, участвовавших в инциденте, а также информация о наличии у них оружия не уточняются. По данным агентства, это уже около десяти подобных случаев с начала года.
Ранее выяснилось, что США считают Южную Корею стратегическим хабом против РФ и КНР.
