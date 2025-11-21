Губернатор Калифорнии идет на повышение

Самый большой отток поддержки Дональда Трампа наблюдается среди американцев моложе 30 лет. Когда президент вернулся в Овальный кабинет, его чистый рейтинг одобрения в этой группе был +3 (больше поддерживали, чем нет), теперь он составляет −41. При этом Дональд Трамп считал популярность в этой электоральной группе одним из главных своих завоеваний. Его рейтинги среди латиноамериканцев и афроамериканцев, которые изначально были отрицательными, но показывали хорошую динамику, тоже резко ухудшились. И даже поддержка среди белых американцев, которые в январе одобряли работу Трампа с чистым показателем +16, теперь имеет слегка отрицательное значение.