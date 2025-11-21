Небензя озвучил СБ ООН цитату из романа «Двенадцать стульев»

ООН, 21 ноя — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя процитировал коллегам из Совбеза ООН сцену из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» на фоне коррупционного скандала на Украине.
«Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: — “А где денежки?” — “Какие денежки?”, — сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.