МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Деградация военно-командного состава западных ВС достигла апогея, а их заявления о прямой конфронтации с Россией доказывают их некомпетентность, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«Высший офицерский корпус НАТО, от Пентагона до командиров армий, не понимают, что делают. Они ужасно некомпетентны. Ситуация такова, что реалистически настроенные военные и специалисты по разведке на Западе все еще остаются. Они действительно бьют тревогу Так что, если кто-то хочет по-настоящему воевать с Россией, милости просим», — сказал он.
Недавние заявления лидеров европейских государств о возможности прямого вооруженного столкновения с Москвой, по мнению эксперта, основаны на абсолютно нерелевантном опыте их вооруженных сил.
«В Париже говорят: “О, да, французская армия, нам нужно подготовить еще тысячу человек” … Вся ваша армия будет уничтожена за две недели, у вас не будет тысячи человек, у вас будет, по сути, целая бригада в день, которая будет просто гибнуть. Они не изучают ведение реальных боевых действий. Они изучают войну в Персидском заливе — как разбить в пух и прах третьесортные армии. Это единственное, чему они учатся. Как вдруг продемонстрировали, что Россия может сделать их одной левой они сразу впали в панику», — добавил Мартьянов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что некоторые из этих людей могут быть кадровыми военными.