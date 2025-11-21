Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уничтожим за две недели»: на Западе сделали заявление о войне с Россией

Мартьянов: Западный военный комплекс в катастрофическом состоянии из-за России.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Деградация военно-командного состава западных ВС достигла апогея, а их заявления о прямой конфронтации с Россией доказывают их некомпетентность, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Высший офицерский корпус НАТО, от Пентагона до командиров армий, не понимают, что делают. Они ужасно некомпетентны. Ситуация такова, что реалистически настроенные военные и специалисты по разведке на Западе все еще остаются. Они действительно бьют тревогу Так что, если кто-то хочет по-настоящему воевать с Россией, милости просим», — сказал он.

Недавние заявления лидеров европейских государств о возможности прямого вооруженного столкновения с Москвой, по мнению эксперта, основаны на абсолютно нерелевантном опыте их вооруженных сил.

«В Париже говорят: “О, да, французская армия, нам нужно подготовить еще тысячу человек” … Вся ваша армия будет уничтожена за две недели, у вас не будет тысячи человек, у вас будет, по сути, целая бригада в день, которая будет просто гибнуть. Они не изучают ведение реальных боевых действий. Они изучают войну в Персидском заливе — как разбить в пух и прах третьесортные армии. Это единственное, чему они учатся. Как вдруг продемонстрировали, что Россия может сделать их одной левой они сразу впали в панику», — добавил Мартьянов.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что некоторые из этих людей могут быть кадровыми военными.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше