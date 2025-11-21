«Уничтожим за две недели»: на Западе сделали заявление о войне с Россией

«В Париже говорят: “О, да, французская армия, нам нужно подготовить еще тысячу человек” … Вся ваша армия будет уничтожена за две недели, у вас не будет тысячи человек, у вас будет, по сути, целая бригада в день, которая будет просто гибнуть. Они не изучают ведение реальных боевых действий. Они изучают войну в Персидском заливе — как разбить в пух и прах третьесортные армии. Это единственное, чему они учатся. Как вдруг продемонстрировали, что Россия может сделать их одной левой они сразу впали в панику», — добавил Мартьянов.