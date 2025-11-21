Зеленский отказался от громких заявлений по мирному плану

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вести сдержанную и прагматичную работу с Соединёнными Штатами и европейскими партнёрами в вопросах мирного урегулирования. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что Украина не будет делать громких заявлений, а сосредоточится на чёткой и честной координации усилий.