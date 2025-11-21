Зеленский отказался от громких заявлений по мирному плану

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вести сдержанную и прагматичную работу с Соединёнными Штатами и европейскими партнёрами в вопросах мирного урегулирования. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что Украина не будет делать громких заявлений, а сосредоточится на чёткой и честной координации усилий.
Зеленский подтвердил проведение серьёзных переговоров с американскими представителями, в ходе которых был представлен план прекращения конфликта. Он акцентировал, что Украина стремится к миру, который гарантирует уважение к её независимости, суверенитету и достоинству.
Глава киевского режима также отметил активный диалог с европейскими лидерами, включая недавнюю беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом и постоянные контакты с Эмманюэлем Макроном, а также анонсировал запланированный на ближайшие дни разговор с Дональдом Трампом.
Ранее был назван срок подписания мирного плана США Зеленским.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.