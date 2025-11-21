Ричмонд
Уолтц: США хотят ввести новые санкции против РФ и продолжат поставки оружия Киеву

Постпред США при ООН заявил о намерении Вашингтона оказывать дальнейшее давление на Россию.

Источник: Комсомольская правда

США намерены ввести дополнительные антироссийские санкции. Такое заявление сделал постпред США при ООН Майк Уолтц. Он подчеркнул, что Вашингтон готов оказывать дальнейшее давление на РФ, в случае, если Москва «продолжит игнорировать призывы к прекращению огня».

Кроме того, США намерены продолжать поставки оружия Киеву.

«Мы также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины», — сказал Уолтц во время заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого ситуации на Украине.

В то же время агентство Bloomberg пишет, что план США по Украине предполагает отмену антироссийских санкций.

Тем временем глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также анонсировал новые санкции против России.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение о санкциях против России за игрой в гольф.

