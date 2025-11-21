Уолтц: США хотят ввести новые санкции против РФ и продолжат поставки оружия Киеву

США намерены ввести дополнительные антироссийские санкции. Такое заявление сделал постпред США при ООН Майк Уолтц. Он подчеркнул, что Вашингтон готов оказывать дальнейшее давление на РФ, в случае, если Москва «продолжит игнорировать призывы к прекращению огня».
Кроме того, США намерены продолжать поставки оружия Киеву.
«Мы также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины», — сказал Уолтц во время заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого ситуации на Украине.
В то же время агентство Bloomberg пишет, что план США по Украине предполагает отмену антироссийских санкций.
Тем временем глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также анонсировал новые санкции против России.
Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение о санкциях против России за игрой в гольф.