Уолтц: США допускают введение новых санкций против России

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что офис президента Украины Владимира Зеленского получил от американской стороны проект плана по урегулированию ситуации в стране. В Киеве считают, что это может «активизировать дипломатию». Агентство Bloomberg сообщает, что мирный план президента США Дональда Трампа включает в себя, среди прочего, отмену санкций в отношении России. Однако пока не уточняется, о каких именно ограничениях идет речь.