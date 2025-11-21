Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уолтц: США допускают введение новых санкций против России

США рассмотрят введение новых экономических санкций против России, если Москва не отреагирует на призывы о прекращении огня в украинском конфликте. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолц заявил на заседании Совета Безопасности.

США вновь пытаются надавить на РФ при помощи санкций.

США рассмотрят введение новых экономических санкций против России, если Москва не отреагирует на призывы о прекращении огня в украинском конфликте. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолц заявил на заседании Совета Безопасности.

«Мы можем ввести дополнительные экономические меры, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня», — заявил Майк Уолц.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что офис президента Украины Владимира Зеленского получил от американской стороны проект плана по урегулированию ситуации в стране. В Киеве считают, что это может «активизировать дипломатию». Агентство Bloomberg сообщает, что мирный план президента США Дональда Трампа включает в себя, среди прочего, отмену санкций в отношении России. Однако пока не уточняется, о каких именно ограничениях идет речь.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше