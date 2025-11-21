Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» может быть выдан ФРГ 27 ноября

Напомним, гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году, прибыл в страну на отдых с семьёй. После экстрадиции в Германию ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Он является отставным капитаном Вооружённых сил Украины и бывшим сотрудником СБУ. Согласно предварительной версии следствия, он и другие военнослужащие были наняты для проведения диверсии в мае 2022 года.