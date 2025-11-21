Ричмонд
Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» может быть выдан ФРГ 27 ноября

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к диверсии на газотранспортных системах «Северный поток», будет экстрадирован из Италии в ФРГ 27 ноября. Соответствующая информация была распространена агентством DPA со ссылкой на представителей адвокатского бюро Menaker, которое будет осуществлять защиту обвиняемого.

Источник: Life.ru

Согласно плану транспортировки, подозреваемого доставят в исправительное учреждение Гамбурга в четверг, после чего в пятницу, 28 ноября, состоится судебное заседание по выбору меры пресечения. Рассмотрение дела по существу, вероятнее всего, состоится в судебных инстанциях Гамбурга.

Ранее кассационный суд Италии, являющийся высшей судебной инстанцией страны, отклонил апелляционную жалобу защиты и подтвердил законность экстрадиции подозреваемого в Германию. Данное решение стало итогом повторного рассмотрения ходатайства после удовлетворения первой апелляции и направления дела на пересмотр.

Германская сторона предъявила украинскому гражданину обвинения в организации подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Задержание подозреваемого было осуществлено на территории Италии в августе текущего года на основании европейского ордера, инициированного судебными органами ФРГ.

Напомним, гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году, прибыл в страну на отдых с семьёй. После экстрадиции в Германию ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Он является отставным капитаном Вооружённых сил Украины и бывшим сотрудником СБУ. Согласно предварительной версии следствия, он и другие военнослужащие были наняты для проведения диверсии в мае 2022 года.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

