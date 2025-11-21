Ричмонд
США пригрозили России новыми санкциями и продолжением военной помощи Украине

Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил о готовности Вашингтона ужесточить экономическое давление на Россию и продолжить поставки вооружений Украине.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, дипломат подчеркнул, что эти меры будут реализованы в случае, если Москва проигнорирует призывы к прекращению огня.

«Мы можем ввести дополнительные экономические меры, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня», — сказал Уолц.

Ранее был назван срок подписания мирного плана США Зеленским.

