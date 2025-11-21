Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла в I чтении проект об увеличении исполнительского сбора до 12%

В ходе планерного заседания Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий повышение размера исполнительского сбора до 12 процентов.

Источник: Life.ru

В настоящее время, в соответствии со статьёй 112 закона «Об исполнительном производстве», размер исполнительского сбора равняется семи процентам.

В законопроекте предусматривается увеличение исполнительского сбора до 12 процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества, но не менее 2 000 рублей для физических лиц или ИП и 20 000 рублей для организаций.

Ранее Госдума утвердила серию законопроектов, направленных на изменение налогового регулирования в России. Принятые меры затрагивают граждан, бизнес и отдельные сектора экономики. В частности, ужесточаются налоговые условия для иностранных агентов — для них вводится единая ставка НДФЛ в размере 30%. Одновременно расширяются налоговые льготы для семей с детьми, участников СВО и ряда других категорий граждан.

Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.