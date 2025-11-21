Ричмонд
Небензя заявил об исчерпании европейских финансов на Украину и подготовке к войне с РФ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что европейские страны столкнулись с финансовыми ограничениями, которые не позволяют им продолжать масштабное финансирование Украины.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, российский дипломат отметил, что ресурсы Европы теперь направлены на перевооружение собственных армий в рамках подготовки к гипотетическому конфликту с Россией к 2030 году.

Небензя также подверг критике обсуждаемые западными странами планы по конфискации замороженных российских активов, иронично заметив, что, хотя варианты изъятия этих средств рассматриваются, практическая реализация таких мер пока не увенчалась успехом.

Ранее США пригрозили России новыми санкциями и продолжением военной помощи Украине.

