Yonhap: военные из КНДР в очередной раз пересекли границу с Южной Кореей

Демилитаризованная зона (ДМЗ), отделяющая КНДР от Южной Кореи, представляет собой четырехкилометровую буферную полосу с укреплениями с обеих сторон. С апреля 2024 года Северная Корея установила вдоль зоны противотанковые заграждения и мины, а также разрушила автомобильные и железнодорожные коммуникации, связывавшие обе страны.