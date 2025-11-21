Yonhap: военные из КНДР в очередной раз пересекли границу с Южной Кореей

Северокорейские военные якобы вновь перешли военную демаркационную линию (MDL), которая проходит по демилитаризованной зоне (ДМЗ) и фактически служит границей между Северной и Южной Кореей. Об этом заявило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Демилитаризованная зона (ДМЗ), отделяющая КНДР от Южной Кореи, представляет собой четырехкилометровую буферную полосу с укреплениями с обеих сторон. С апреля 2024 года Северная Корея установила вдоль зоны противотанковые заграждения и мины, а также разрушила автомобильные и железнодорожные коммуникации, связывавшие обе страны.
«По состоянию на 20 ноября несколько северокорейских военнослужащих, по всей видимости, выполнявших работы в демилитаризованной зоне, нарушили границу, перейдя на территорию Южной Кореи», — говорится в сообщении источника.
Уточняется, что в ответ южнокорейская сторона провела предупредительное радиообъявление и сделала несколько предупредительных выстрелов, после чего нарушители вернулись на север.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил что действия северокорейских военных в демилитаризованной зоне якобы представляют «угрозу для соглашения о перемирии», из-за чего были предприняты строгие меры в соответствии с установленным протоколом.
Напомним, в июне этого года вооруженные силы Южной Кореи прекратили вещание антисеверокорейской пропаганды через громкоговорители, установленные вдоль границы двух стран. Этот шаг был направлен на снижение напряженности между соседями, разделенными многолетним конфликтом.