В Германии призвали ЕС снять санкции с России

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» выступила с предложением о нормализации отношений между Европейским союзом и Россией.

В публикации на своей странице в социальной сети X Сара Вагенкнехт заявила, что ЕС следует предложить снятие санкций с РФ и возобновление энергетического сотрудничества в обмен на урегулирование конфликта на Украине.

По мнению политика, такой подход позволил бы Европе восстановить влияние в переговорном процессе и соответствовал бы интересам граждан и предприятий Германии.

Ранее США пригрозили России новыми санкциями и продолжением военной помощи Украине.

