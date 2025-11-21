Небензя сообщил, что у Евросоюза нет денег на поддержку Украины

А ранее венгерский глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия требует от Украины отчёта о том, сколько денег Евросоюза было потрачено на так называемую «военную мафию» на фоне разразившегося масштабного коррупционного скандала. Он подчеркнул, что происходящее на Украине представляет собой один из крупнейших коррупционных скандалов, когда-либо сотрясавших европейскую политику.