«У Европы уже не осталось денег на Украину, ей надо перевооружать свои армии, чтобы, как они в безумии кликушествуют, готовиться в 2030 году воевать с Россией», — заявил Небензя.
По его словам, европейские политики могут найти средства для Украины за счёт замороженных российских активов. Однако это у них «никак не получается».
А ранее венгерский глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия требует от Украины отчёта о том, сколько денег Евросоюза было потрачено на так называемую «военную мафию» на фоне разразившегося масштабного коррупционного скандала. Он подчеркнул, что происходящее на Украине представляет собой один из крупнейших коррупционных скандалов, когда-либо сотрясавших европейскую политику.
