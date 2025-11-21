Ричмонд
Небензя сообщил, что у Евросоюза нет денег на поддержку Украины

У Евросоюза истощились ресурсы для военной помощи Украине, так как Европе, по их мнению, нужно готовиться к конфликту с Россией. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

«У Европы уже не осталось денег на Украину, ей надо перевооружать свои армии, чтобы, как они в безумии кликушествуют, готовиться в 2030 году воевать с Россией», — заявил Небензя.

По его словам, европейские политики могут найти средства для Украины за счёт замороженных российских активов. Однако это у них «никак не получается».

А ранее венгерский глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия требует от Украины отчёта о том, сколько денег Евросоюза было потрачено на так называемую «военную мафию» на фоне разразившегося масштабного коррупционного скандала. Он подчеркнул, что происходящее на Украине представляет собой один из крупнейших коррупционных скандалов, когда-либо сотрясавших европейскую политику.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

