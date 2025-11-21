Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раненый боец ВС РФ снял на видео бой с боевиками ВСУ в одном здании

Боец Вооружённых сил Российской Федерации оказался в одном здании с украинскими боевиками и снял видео от первого лица. Соответствующие кадры у себя в Telegram-канале разместил военный корреспондент Юрий Котёнок.

Источник: Life.ru

Раненый боец ВС РФ снял на видео бой с боевиками ВСУ в одном здании. Видео © Telegram / Военкор Котенок.

На видеозаписи запечатлено, как российский боец скрывается в здании. В какой-то момент он заходит в тыл к двум украинским военным и открывает по ним огонь из автомата.

«Раненый боец ВС РФ оказался в здании, куда затем зашли двое ВСУшников. Противник уничтожен, русский воин эвакуирован», — написал военкор.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов сообщил, что многие украинские военные, готовые сложить оружие, рискуют стать жертвами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Заявление Герасимова прозвучало в ходе рабочей поездки президента России Владимира Путина. Глава государства посетил командный пункт группировки «Запад», где провёл совещание.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше