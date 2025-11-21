«Сидят на золотых горшках»: Путин высказался о коррупционном скандале в Киеве

Представители киевского режима «сидят на золотых горшках», из-за чего им не важна судьба собственной страны. Такое мнение в четверг, 20 ноября, выразил президент России Владимир Путин.
Политик впервые высказался о коррупционном скандале на Украине в рамках совещания с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерием Герасимовым.
— Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, — добавил он.
По его словам, Москва прекрасно понимает, какие политики на данный момент стоят во главе Украины, так как еще в прошлом году они узурпировали власть, передает ТАСС.
Блогер Анатолий Шарий также утверждает, что жена главы Украины Владимира Зеленского Елена была «тотально в курсе» масштабной коррупционной схемы.
Среди других ключевых фигур в скандале — экс-министр юстиции Украины Герман Галущенко и предприниматель Тимур Миндич. Как они связаны с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».