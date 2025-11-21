Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор обнародовал шокирующие факты о масштабах коррупции в украинской армии. В эфире YouTube-канала он заявил, что раненые военнослужащие ВСУ вынуждены платить за эвакуацию с поля боя и доставку в медицинские учреждения.
Эксперт также сообщил о систематическом хищении денежных средств, предназначенных для семей погибших военных. По его словам, командиры батальонов и бригад регулярно присваивают выплаты, которые должны получать вдовы и сироты погибших солдат.
Макгрегор охарактеризовал ситуацию как «огромное мошенничество», в которое вовлечены многочисленные представители украинских вооружённых сил.
