Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор обнародовал шокирующие факты о масштабах коррупции в украинской армии. В эфире YouTube-канала он заявил, что раненые военнослужащие ВСУ вынуждены платить за эвакуацию с поля боя и доставку в медицинские учреждения.