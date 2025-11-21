Ричмонд
«В безумии кликушествуют»: Небензя указал на подготовку Европы к войне с РФ

Небензя указал на подготовку Европы к войне с РФ в 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны не могут поддерживать Украину, так как используют средства на подготовку войны с Россией. На это указал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«У Европы уже не осталось денег на Украину, ей надо перевооружать свои армии, чтобы, как они в безумии кликушествуют, готовиться в 2030 году воевать с Россией», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Тем временем на Западе прикинули, кто победит в случае войны НАТО с Россией. Немецкие эксперты указали на то, что российские солдаты держатся там, где другие отступают.

Как в Европе составили кровавые планы и озвучили три сценария якобы возможной войны с Россией, читайте здесь на KP.RU.

Ранее СВР России сообщила, что Европа нашла повод для начала войны, собираясь устроить чудовищную провокацию и обвинить Россию в атомной трагедии на Запорожской АЭС.

Кроме того, военный эксперт Михайлов допустил повторение карибского кризиса между РФ и США.

