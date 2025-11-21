Уолтц: США готовы ввести новые санкции против России и поставлять оружие Украине

Уолтц подчеркнул, что если российская сторона «продолжит игнорировать призывы к прекращению огня», Вашингтон может также ввести против Москвы новые санкционные ограничения.
«Лидеры России и Украины должны вести переговоры. Россия и Украина должны согласиться на прекращение огня», — подытожил дипломат.
Напомним, ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Данный план, помимо прочего, включает в себя отмену антироссийских санкционных ограничений.
