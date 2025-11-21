Уолтц: США готовы ввести новые санкции против России и поставлять оружие Украине

Напомним, ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Данный план, помимо прочего, включает в себя отмену антироссийских санкционных ограничений.