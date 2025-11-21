Белый дом заверил Киев и ЕС, что план по Украине учтёт их позиции

Ранее стало известно, что американские чиновники ожидают окончательного решения Киева по плану Трампа по урегулированию конфликта к 27 ноября. Они планируют представить мирное соглашение в Москве в конце этого месяца и завершить процесс к началу декабря. Тем не менее есть мнение, что сроки могут быть чрезмерно оптимистичными, так как несколько положений документа являются красными линиями для украинской стороны.