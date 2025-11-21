Ричмонд
Каллас: ЕС хочет возглавить подготовку палестинской полиции

Евросоюз обсуждает возможность расширения своей миссии по мониторингу КПП в Газе.

Источник: Комсомольская правда

ЕС может возглавить подготовку палестинской полиции. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Мы обсуждали возможность того, что миссия поддержки полиции ЕС возглавит подготовку палестинской полиции. Я приветствую то, что Франция пообещала направить сто сотрудников полиции для этой миссии», — сказала Каллас после встречи глав МИД стран Евросоюза.

Она добавила, что главы МИД обсудили варианты расширения миссии ЕС по мониторингу КПП на границах сектора Газа.

Напомним, в Евросоюзе прекратили обсуждать санкции против Израиля после того, как президент США Дональд Трамп представил свой план по урегулированию конфликта в секторе Газа.

В то же время постпред РФ при ООН Василий Небензя предрек провал плана Трампа по Газе и напомнил о колониальных практиках.

Напомним, в субботу, 15 ноября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в числе прочего обсуждалась ситуация в Газе.

