Каллас: ЕС хочет возглавить подготовку палестинской полиции

«Мы обсуждали возможность того, что миссия поддержки полиции ЕС возглавит подготовку палестинской полиции. Я приветствую то, что Франция пообещала направить сто сотрудников полиции для этой миссии», — сказала Каллас после встречи глав МИД стран Евросоюза.