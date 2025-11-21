Каллас: ЕС хочет возглавить подготовку палестинской полиции

ЕС может возглавить подготовку палестинской полиции. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Она добавила, что главы МИД обсудили варианты расширения миссии ЕС по мониторингу КПП на границах сектора Газа.
Напомним, в Евросоюзе прекратили обсуждать санкции против Израиля после того, как президент США Дональд Трамп представил свой план по урегулированию конфликта в секторе Газа.
В то же время постпред РФ при ООН Василий Небензя предрек провал плана Трампа по Газе и напомнил о колониальных практиках.
Напомним, в субботу, 15 ноября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в числе прочего обсуждалась ситуация в Газе.