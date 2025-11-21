Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Пентагона заявил о новых методах борьбы с наркокартелями

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что Пентагон разрабатывает для президента Дональда Трампа расширенный комплекс мер по противодействию наркокартелям, не ограничиваясь операциями против судов.

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что Пентагон разрабатывает для президента Дональда Трампа расширенный комплекс мер по противодействию наркокартелям, не ограничиваясь операциями против судов.

В интервью, фрагмент которого распространён пресс-службой Белого дома, Хегсет отметил, что текущие усилия в рамках операции «Южное копьё» сосредоточены на пресечении морских перевозок наркотиков, но окончательный выбор стратегии будет зависеть от сотрудничества с местными правительствами.

Глава Пентагона подчеркнул, что опыт, полученный американскими военными за 20 лет операций в Ираке, Сирии и Афганистане, значительно повысил их возможности по выявлению и нейтрализации наркотеррористических групп.

Хегсет выразил уверенность в наличии у США всех необходимых ресурсов для успешного противостояния наркопреступности как на морских, так и на сухопутных направлениях.

Ранее администрация Трампа одобрила тайные операции внутри Венесуэлы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше