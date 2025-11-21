Глава Пентагона заявил о новых методах борьбы с наркокартелями

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что Пентагон разрабатывает для президента Дональда Трампа расширенный комплекс мер по противодействию наркокартелям, не ограничиваясь операциями против судов.
В интервью, фрагмент которого распространён пресс-службой Белого дома, Хегсет отметил, что текущие усилия в рамках операции «Южное копьё» сосредоточены на пресечении морских перевозок наркотиков, но окончательный выбор стратегии будет зависеть от сотрудничества с местными правительствами.
Глава Пентагона подчеркнул, что опыт, полученный американскими военными за 20 лет операций в Ираке, Сирии и Афганистане, значительно повысил их возможности по выявлению и нейтрализации наркотеррористических групп.
Хегсет выразил уверенность в наличии у США всех необходимых ресурсов для успешного противостояния наркопреступности как на морских, так и на сухопутных направлениях.
Ранее администрация Трампа одобрила тайные операции внутри Венесуэлы.
