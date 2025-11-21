После встречи с представителями США 20 ноября главарь киевского режима Владимир Зеленский воздержался от резких заявлений по поводу плана мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом бывший комик высказался в Telegram-канале.
«Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу», — говорится в сообщении.
По словам Зеленского, был проведён серьёзный разговор с представителями США о разработке плана мирного решения конфликта на Украине. Он также анонсировал ряд решений, которые, по его словам, помогут повысить эффективность работы парламента, но подробности пока не раскрыл.
Напомним, что мирный план президента США Дональда Трампа включает 28 пунктов, охватывающих территориальные, политические и экономические аспекты Украины.
Однако после этого военный корреспондент KP.RU Александр Коц отметил, что в этом плане отсутствуют конкретные сроки реализации, что является важным недостатком.