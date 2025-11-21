«Они на грани»: в США раскрыли, что произошло на Украине

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украина не сможет бесконечно поддерживать конфликт против России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«Украинцы проигрывают. Ничего нельзя сделать, чтобы спасти ситуацию. Украинцы на грани. Продержатся ли они еще месяц или два — не имеет значения. Они не могут бесконечно поддерживать этот конфликт», — отметил он.
Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области.
По данным Минобороны, российские военные также заняли населенный пункт Веселое в Запорожской области. За сутки потери ВСУ составили порядка 1370 военнослужащих.