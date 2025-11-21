«Что-то вроде Перл-Харбора». На Западе раскрыли схему нападения на Россию

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Возможно, Европа не собирается начинать войну с Россией, но силы ЕС могут устроить военную провокацию, чтобы втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой, предупредил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
«Нужно проявлять должную осмотрительность в отношении того, что происходит в Европе, ведь нужно понять, действительно ли ЕС намерен начать войну с Россией или готовит что-то вроде Перл-Харбора, когда произойдет какая-то провокация, например, они собьют российский самолет Балтии или подвергнется нападению российский корабль, или что-то в этом роде, что в итоге может втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Россией. Но не предполагается, что европейцы сами начнут атаку, начать войну, потому что они не могут этого сделать», — заявил эксперт.
Вместе с тем он отметил, что у стран Европы на сегодняшний день нет ни денег, ни достаточных человеческих ресурсов, ни вооружений, чтобы воевать с Россией.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.