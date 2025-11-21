Государственный департамент США при администрации Барака Обамы создал специальный штаб для отслеживания политической ситуации на Украине. Об этом свидетельствуют рассекреченные материалы СБУ, на основе которых бывший офицер ведомства Василий Прозоров написал книгу, доступную ТАСС.
В докладе СБУ, адресованном экс-президенту Украины Виктору Януковичу, говорится, что с декабря 2013 года в Госдепе работал этот штаб, занимающийся анализом ситуации и выработкой стратегии дальнейших действий.
По документам, американская тактика сместилась в сторону усиленного давления на украинские власти и активной поддержки оппозиционных движений, включая группы с экстремистскими взглядами, что трактуется как вмешательство во внутренние дела Украины.
Кроме того, в отчёте отмечено, что представители администрации Обамы не признавали экстремистскими те радикальные организации, которым оказывалась их помощь. В числе таких групп упоминаются «Правый сектор»*, «Общее дело» и другие.
Напомним, о мощном финансировании майдана извне давно заговорили и в западных СМИ. Так, в немецкой газете Junge Welt опубликована статья «Организованные дебоши», в которой журналист специально останавливается на тысячах автомобильных шин и солидной инфраструктуре протестного лагеря в Киеве.
* — организация, признанная террористической и экстремистской в России.