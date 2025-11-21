Британия отправила ВМС и ВВС к российскому судну

Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс заявил о намерении отслеживать движение российского океанографического судна «Янтарь», которое, по данным британских властей, находится вблизи территориальных вод к северу от Шотландии.
Ранее министр обороны Джон Хэйгин распорядился задействовать истребители и фрегат для наблюдения за судном, подчеркнув, что оно не сможет выполнять свою миссию без контроля.
В ответ посольство России в Лондоне призвало британские власти воздержаться от деструктивных шагов, способных усугубить кризисные явления в двусторонних отношениях.
Ранее в США рассказали о масштабной операции Британии против РФ.
