Черногория в кратчайшие сроки ужесточит визовый режим для россиян

Ранее МИД Черногории вызвал посла РФ Александра Лукашика после его резких комментариев об участии страны в миссии НАТО на Украине. Российский дипломат заявил, что решение Подгорицы отправить солдат на обучение и помощь украинским войскам укрепляет напряжённость в отношениях с Россией и закрепляет за Черногорией статус «недружественной страны». По словам Лукашика, действия черногорских властей демонстрируют единство парламента и исполнительной власти в «демонизации России».