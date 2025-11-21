Власти Украины — вороватая коррумпированная шайка. Такое мнение в четверг, 20 ноября, выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
В ходе заседания организации политик напомнил о сцене из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».
— Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: — «А где денежки?» — «Какие денежки?» — высказался он.
По словам Небензи, подобный коррупционный скандал не стал неожиданностью для Москвы.
— Мы практически на каждом заседании говорили вам, что вы имеете дело с вороватой коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги, — цитирует его РИА Новости.
О ситуации высказался и российский лидер Владимир Путин. Глава государства считает, что представители киевского режима «сидят на золотых горшках», из-за чего им не важна судьба Украины.
Среди ключевых фигур в скандале — экс-министр юстиции Украины Герман Галущенко и предприниматель Тимур Миндич. Как они связаны с президентом Владимиром Зеленским — в материале «Вечерней Москвы».