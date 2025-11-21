В Белом доме объяснили, почему Трамп обозвал журналистку свинкой

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку «свинкой» из-за её вопроса о Джеффри Эпштейне — финансисте, обвинённом в секс-торговле. Об этом сообщила официальная представительница Белого дома Каролин Левитт, объяснив, что реакция Трампа вызвана раздражением из-за ложных публикаций в СМИ.
«Президент очень прям и честен со всеми в этой комнате. Вы все это видели, все это испытали. Я думаю это одна из многих причин, почему его переизбрали. Он указывает на ложные сообщения, когда видит их. Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации», — сказала Левитт на брифинге, комментируя инцидент 14 ноября на борту Air Force One.
Она подчеркнула, что прямой и откровенный подход Трампа отличается от стиля прежнего президента Джо Байдена, которого она охарактеризовала как «лицемера, скрывающегося от вопросов».
Напомним, глава Белого дома оскорбил журналистку агентства Bloomberg Кэтрин Люси за настойчивые вопросы о его возможных связях с Эпштейном. Он перебил её фразой: «Тихо! Тихо, свинка».