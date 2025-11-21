Депутат Верховной рады Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

В опубликованном Гончаренко документе указано, что США согласны предоставить Украине гарантии безопасности, но при условии закрепления внеблокового статуса. В Конституции Украины должен быть подтвержден ~отказ от вступления в НАТО~. Это соответствует и более ранним сообщениям Axios о том, что администрация Трампа рассматривает «нейтральный статус» как базовый элемент будущего урегулирования.