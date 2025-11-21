Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сделал важное заявление о текущем состоянии ядерной программы страны. По его словам, в настоящее время Иран полностью прекратил обогащение урана, поскольку соответствующая инфраструктура подверглась масштабным атакам. Глава дипломатического ведомства также подчеркнул, что в стране отсутствуют какие-либо «незадекларированные ядерные объекты», и все имеющиеся объекты известны Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).