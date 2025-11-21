Ранее стало известно, что новый план президента США Дональда Трампа по Украине включает в себя отмену санкций против России. Проект включает в себя 28 пунктов. Американские власти оказывают давление на главаря киевского режима Владимира Зеленского с целью заставить его принять предложенный план. Однако экс-комик сопротивляется, находя эти предложения неприемлемыми.