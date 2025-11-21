В России прокомментировали угрозы введения новых санкций

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о бесперспективности дальнейшего санкционного давления на Россию со стороны США. В интервью журналу «Международная жизнь» дипломат подчеркнул, что российская экономика успешно адаптировалась к ограничительным мерам и продолжит развиваться в соответствии с национальными интересами.
Рябков охарактеризовал политику Вашингтона как применение тактики «кнута и пряника», отметив, что этот подход не является новым и не приведёт к желаемым для Запада результатам.
Он особо выделил нелегитимный характер любых санкций в восприятии Москвы и подтвердил решимость России твёрдо отстаивать свои позиции, несмотря на возможное ужесточение ограничительных мер.
Ранее США пригрозили России новыми санкциями и продолжением военной помощи Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.