В России прокомментировали угрозы введения новых санкций

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о бесперспективности дальнейшего санкционного давления на Россию со стороны США.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о бесперспективности дальнейшего санкционного давления на Россию со стороны США. В интервью журналу «Международная жизнь» дипломат подчеркнул, что российская экономика успешно адаптировалась к ограничительным мерам и продолжит развиваться в соответствии с национальными интересами.

Рябков охарактеризовал политику Вашингтона как применение тактики «кнута и пряника», отметив, что этот подход не является новым и не приведёт к желаемым для Запада результатам.

Он особо выделил нелегитимный характер любых санкций в восприятии Москвы и подтвердил решимость России твёрдо отстаивать свои позиции, несмотря на возможное ужесточение ограничительных мер.

Ранее США пригрозили России новыми санкциями и продолжением военной помощи Украине.

