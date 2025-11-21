Рябков заявил, что Россия не прогнётся под новыми санкциями США

Дипломат выразил уверенность, что Россия продолжит действовать в соответствии с национальными интересами, несмотря на давления со стороны государств Запада.
«Мы будем действовать, сообразуясь исключительно с нашими национальными интересами. Экономика выстояла — и она будет стоять дальше», — подчеркнул Рябков.
Он добавил, что в настоящее время нет никаких предпосылок для изменения фундаментального отношения РФ к ситуации на международной арене.
Ранее постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в США «ждёт зелёного света» законопроект о санкциях против России. Конгрессу США всего лишь нужна отмашка американского президента Дональда Трампа, чтобы «сокрушительный» документ был принят. По словам чиновника, политик полностью одобряет данную инициативу и легко подпишет закон об антироссийских санкциях. Уитакер добавил, что Европе следует также выступить более жёстко в отношении Москвы.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.