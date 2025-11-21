Ричмонд
Рябков заявил, что Россия не прогнётся под новыми санкциями США

Соединённые Штаты напрасно считают, что новые антироссийские санкции вынудят Москву изменить свою позицию. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время общения с изданием «Международная жизнь».

Источник: Life.ru

Дипломат выразил уверенность, что Россия продолжит действовать в соответствии с национальными интересами, несмотря на давления со стороны государств Запада.

«Мы будем действовать, сообразуясь исключительно с нашими национальными интересами. Экономика выстояла — и она будет стоять дальше», — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что в настоящее время нет никаких предпосылок для изменения фундаментального отношения РФ к ситуации на международной арене.

Ранее постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в США «ждёт зелёного света» законопроект о санкциях против России. Конгрессу США всего лишь нужна отмашка американского президента Дональда Трампа, чтобы «сокрушительный» документ был принят. По словам чиновника, политик полностью одобряет данную инициативу и легко подпишет закон об антироссийских санкциях. Уитакер добавил, что Европе следует также выступить более жёстко в отношении Москвы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше