Рябков заявил, что Россия не прогнётся под новыми санкциями США

Ранее постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в США «ждёт зелёного света» законопроект о санкциях против России. Конгрессу США всего лишь нужна отмашка американского президента Дональда Трампа, чтобы «сокрушительный» документ был принят. По словам чиновника, политик полностью одобряет данную инициативу и легко подпишет закон об антироссийских санкциях. Уитакер добавил, что Европе следует также выступить более жёстко в отношении Москвы.