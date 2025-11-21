Ричмонд
Назначен министр культуры Омской области

Утверждено решение по главе омского Минкульта.

Источник: Reuters

В минувший четверг, 20 ноября 2025 года, подписано распоряжение губернатора Омской области о назначении министра культуры региона. Свой пост сохранил действующий глава ведомства Юрий Трофимов.

«Назначить Трофимова Юрия Викторовича министром культуры Омской области 21 ноября 2025 года сроком на один год», — обозначено в документе.

Напомним, во главе Министерства культуры Омской области Юрий Трофимов пребывает более восьми лет, с июня 2017 года, до этого он на протяжении 6 лет руководил БУК «Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля».